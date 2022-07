Home » calciomercato napoli » C’è la risposta del Sassuolo per Raspadori all’offerta del Napoli, la notizia

Il Napoli è alla ricerca del vice-Osimhen; dopo l’addio di Mertens e la sempre più probabile partenza di Andrea Petagna, il ds Giuntoli sta valutando vari profili. Tra questi, quello di Giacomo Raspadori aveva tenuto banco negli ultimi giorni, ma al momento sembra che non ci sia alcuna possibilità di vederlo giocare alle pendici del Vesuvio.

Giacomo Raspadori (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Stando a quanto riportato dal giornalista RAI Ciro Venerato, ai microfoni del Tg Sport, il Sassuolo non avrebbe alcuna intenzione di cederlo e l’attaccante sarebbe fuori mercato.

Il giovane talento classe 2000 aveva già manifestato l’intenzione di trasferirsi a Napoli ma la società non avrebbe mai gradito una sua partenza. La situazione si è complicata ulteriormente con il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham; i neroverdi non potevano infatti permettersi un’altra cessione importante nel reparto offensivo.

Nel caso in cui la pratica Raspadori dovesse essere realmente archiviata, in casa Napoli si guarda frattanto anche altrove; il “Cholito” Giovanni Simeone è il nome prediletto per rinforzare l’attacco azzurro.

Mattia Maietta