Raspadori dice sì al Napoli, ma c’è un ostacolo: la situazione

Il Napoli continua a valutare profili per cercare un vice-Osimhen, in vista del probabile addio di Andrea Petagna in direzione Monza. Il ds Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino diversi giocatori, tra cui figura principalmente Giovanni Simeone, con cui la trattativa è già stata intavolata. Il Cholito, però, non è l’unico calciatore attenzionato: a Spalletti, infatti, piace molto anche Giacomo Raspadori.

FOTO: Getty Images, Raspadori

Il giovane attaccante italiano classe 2000 ha le caratteristiche tecniche giuste per essere non solo un degno sostituto a Victor Osimhen, ma anche un supporto a quest’ultimo in un eventuale 4-2-3-1, idea che non dispiace a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola de Il Mattino, Raspadori si è espresso in maniera molto favorevole in merito ad un’eventuale cessione al Napoli e lo ha reso noto tramite il suo agente Tullio Tinti.

Raspadori-Napoli: frena il Sassuolo

Il calciatore, quindi, verrebbe al Napoli di corsa, ma un freno è stato messo dal Sassuolo e da Dionisi. Il club neroverde, infatti, deve valutare prima quanto accadrà con Scamacca, perché l’allenatore si è imposto con la società, chiedendo che resti almeno uno dei due attaccanti. Qualora Gianluca Scamacca dovesse essere venduto quindi, Raspadori resterebbe al Sassuolo.

Per quanto riguarda la cifra che servirebbe per portarlo al Napoli, il quotidiano parla di 30 milioni di euro.