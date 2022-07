Home » News Calcio Napoli » Ultime mercato Napoli: tutto fatto per la cessione, partirà in prestito

Il Napoli nelle ultime settimane è tra le società più attive sul mercato e non potrebbe essere altrimenti date anche quelle che sono state le partenze. Da ultima, quella di Dries Mertens, salutato ufficialmente dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

In attesa dei prossimi colpi in entrata, il club partenopeo è al lavoro anche per piazzare i propri esuberi e per collocare quei giovani che ancora necessitano di esperienze per maturare. Tra di essi, spicca il nome di Michael Folorunsho, che in queste ore è ormai a un passo dal Bari.

Folorunsho

Il centrocampista, inoltre, non è stato convocato da mister Luciano Spalletti per il secondo ritiro pre-stagionale di Castel di Sangro, dove gli azzurri si prepareranno in vista dell’esordio in campionato fino al 6 agosto.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che su Twitter scrive:

“Bari in chiusura per l’acquisto di Michael Folorunsho dal Napoli in prestito con diritto di riscatto”.

Tutto fatto, dunque, per il passaggio del calciatore all’altro club della famiglia De Laurentiis.