Questione portieri, De Laurentiis sicuro: “Meret non può pensare una cosa del genere”

Questa sera, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare dopo diverso tempo. Il patron azzurro è uscito allo scoperto su diverse situazioni sia per quanto riguarda il mercato sia per la prossima stagione (nuove maglie e abbonamenti), ma non si è nascosto anche su alcune questioni rimaste in sospeso. La questione portiere, ad esempio, è stata affrontata nel corso dell’intervista: di seguito le sue parole.

Aurelio De Laurentiis (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei portieri di personalità: i primi due portieri non posso essere di riserva. Il fatto che uno possa risentirsi perché il portiere è bravo, ma anche lì… È importante come l’allenatore sappia gestire.

Quest’anno ci saranno 52 e speriamo più partite, per cui i problemi saranno tanti, le insidie per gli infortuni pure, il Covid non è un problema risolto. Non possiamo avere un primo portiere bravo e un secondo schiappa per far piacere al primo portiere. Non credo che Meret possa pensare una cosa del genere.

Se dovesse succedergli un incidente, a Meret, poi chi è che sta in porta? Un portiere non può fare 52 partite l’anno, deve dividersi la torta. Se giochi in una squadra come il Napoli, che gioca da 13 anni in Europa, unica italiana tra l’altro, tu devi attrezzarsi affinché questo non sia un problema”.