LIVE – De Laurentiis: "Il calcio Napoli non va sistemato, non è successo nulla di grave!"

Il presidente Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio rilasciando un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro ha voluto fare chiarezza sul calciomercato del Napoli fino a questo momento e si è soffermato anche su alcuni punti chiave che interessano non poco i tifosi azzurri, uno su tutti è senza dubbio Dries Mertens.

Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nella lunga intervista realizzata dalla radio ufficiale:

“Il calcio Napoli non ha bisogno di essere sistemato, non è successo nulla di grave ed il calcio Napoli è vivo e vegeto. Probabilmente sono stato mal interpretato, soprattutto quando ho rilasciato quelle dichiarazioni in riferimento alla vil moneta. La maglia azzurra deve essere considerata una seconda pelle, come fanno i tifosi. Quando alcuni calciatori preferiscono il denaro al senso di appartenenza c’è poco da dire”.

“Ho lasciato Koulibaly perché dopo tanti anni mi ha chiesto di lasciarlo partire. Gli ho negato il Barcellona perché non avevano i soldi per pagarlo, mentre al Chelsea non abbiamo potuto dire nulla. Per circa un mese e mezzo ho provato a convincerlo a restare offrendogli ben 6.5 milioni di euro per cinque stagioni. Il campionato inglese è considerato uno dei top al mondo ed è per questo che bisogna essere anche riconoscenti verso un giocatore che non meritava un no”.