Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’intervista trasmessa ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato la campagna abbonamenti, che sarà operativa a partire dal 25 luglio.

Di seguito, quanto annunciato dal patron partenopeo:

“La campagna abbonamenti parte il 25 luglio e ci sono tante novità tra cui tariffe scontate per famiglie e per le donne. Sconto del 30% per il secondo componente della coppia. I figli Under 14 infine pagheranno con uno sconto del 50%. I prezzi degli abbonamenti sono molto semplici, le curve inferiori costeranno 195€. Le curve superiori 305€, i distinti inferiori vengono 390€ mentre i superiori 570€, la tribuna Nisida 770€ mentre per la tribuna Posillipo 1030€”.

A fare eco alle parole di De Laurentiis è il comunicato della SSC Napoli, che svela nel dettaglio le modalità di accesso alle sottoscrizioni:

“Fase 1 – dalle ore 17:00 del 25/07/2022 fino alle ore 23:59 del 31/07/2022, sia online che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare la prelazione sul vecchio posto.

Fase 2 – dalle ore 12:00 del 01/08/2022 fino alle ore 23:59 del 07/08/2022 presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare diritto di precedenza sull’acquisto del proprio abbonamento in altro posto disponibile, e di acquisto di ulteriori abbonamenti con tariffa donna, tariffa coppia e tariffa figli under 14, nel rispetto delle condizioni esposte.

Fase 3 – a partire dalle ore 12:00 del 08/08/2022 proseguirà la vendita libera, per tutte le tariffe, sia online che presso i punti vendita abilitati”.