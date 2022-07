Nelle ultime settimane ha tenuto banco in casa Napoli un mini caso interno tra Luciano Spalletti e Matteo Politano con il secondo che sembrava sul piede di partenza. Il giocatore aveva dichiarato ai microfoni di SportItalia di non sentirsi più importante all’interno del progetto Napoli, dichiarazioni queste di certo non passate inosservate per il tecnico toscano.

Spalletti a più riprese ha risposto sia al giocatore che ad alcune dichiarazione del suo procuratore sulla possibilità di vedere l’esterno con una maglia diversa da quella azzurra la prossima stagione. Oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport, torna sull’argomento che sembra pero essersi chiuso nel migliore dei modi.

Politano (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Pare infatti essere tornato il sereno tra il tecnico ed il giocatore con alcune chiacchierate chiarificatrici alle quali era presente anche l’agente di Politano Giuffredi che è stato a Dimaro proprio qualche giorno fa.

Il tecnico è sembrato soddisfatto del lavoro di Politano di questi giorni e le vecchie amarezze sono state messe da parte. Politano e il Napoli quindi dovrebbero continuare insieme anche nella prossima stagione.