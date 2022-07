“Vattene a Bari”: dura contestazione a Dimaro contro De Laurentiis

Serata di dure contestazioni nel ritiro del Napoli a Dimaro, durante la presentazione della squadra. In Piazza Madonna della Pace ci sono stati mugugni e cori contro la gestione De Laurentiis. L’addio dei top player azzurri, non ancora sostituiti a dovere dalla società, ha creato un forte malcontento in tanti tifosi partenopei che ora, ancora più di prima, hanno deciso di contestare la dirigenza.

Napoli Presentazione Dimaro

Dimaro: contestazione a De Laurentiis

A Dimaro non si è respirata aria tranquilla intorno al Napoli. In particolare, c’è stato un battibecco tra Luciano Spalletti e un tifoso e soprattutto una forte contestazione contro De Laurentiis quando il Sindaco di Dimaro ha ringraziato la società azzurra.

Inoltre, come registrato dai nostri inviati a Dimaro, al termine della presentazione della squadra si sono sentiti altri cori contro la proprietà De Laurentiis. “Vattene a Bari”, cantavano in molti. Sottolineando il malcontento e il chiaro riferimento alla doppia proprietà che presto dovrà essere risolta “a favore” di una o dell’altra società.