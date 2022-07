Napoli, presentazione a Dimaro: polemica tra Spalletti e un tifoso

Il Napoli sta preparando la stagione 2022/23 a Dimaro–Folgarida: la squadra, agli ordini di Luciano Spalletti, si sta allenando per tornare al meglio in campo in vista della Serie A che tra meno di un mese inizierà con la trasferta di Verona.

Questa sera, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, Daniele Decibel Bellini ha presentato l’attuale rosa del Napoli. Il clima intorno alla società però, non è dei migliori, viste le cessioni di Insigne, Ospina, Koulibaly e quella momentanea di Mertens.

Luciano Spalletti

Napoli, presentazione della rosa: polemica Spalletti-tifoso

Il primo a salire sul palco di Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è stato Luciano Spalletti che ha avuto un battibecco a distanza con un tifoso che mugugava per la rosa “ridimensionata”. Mentre parlava, il mister è stato interrotto ripetutamente e, dal palco, ha invitato il tifoso a non andare contro la squadra.

“Alcuni giocatori sono andati via, gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne, ma altri ne sono arrivati e altri ne arriveranno portando nuovo entusiasmo. Quello che non deve mancare mai è il vostro supporto. Stiamo uniti!”.