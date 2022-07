Petagna-Monza, trattativa avanzata: fissato l’incontro per chiudere

Andrea Petagna è sempre più lontano dal Napoli. Dopo le ottime stagioni con le maglie di Atalanta e SPAL infatti l’attaccante italiano ha cercato il grande salto in maglia azzurra; tuttavia il biennio campano per Andrea Petagna è stato caratterizzato da soli 7 gol, poco spazio e poca considerazione. Per questo motivo l’attaccante, ormai nel pieno della carriera, sarebbe alla ricerca di una squadra in cui rilanciarsi, e questa potrebbe essere proprio lo scatenatissimo Monza.

Andrea Petagna Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo quanto riportato stasera dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale la trattativa che porterebbe Petagna in Brianza sarebbe già avviata, con un incontro fra le due dirigenze fissato per mercoledì.

A rivaleggiare con l’attuale punta del Napoli per un posto al Monza sarebbe Andrea Pinamonti, che però sembrerebbe destinato all’Atalanta. Al Monza Petagna ritroverebbe in più Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che hanno lanciato la sua carriera ai tempi del Milan.

Michele Larosa