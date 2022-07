Kvaratskhelia o Kvaradona? Risposta da brividi dell’attaccante del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia, neo acquisto del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Dimaro nel giorno della sua presentazione. Tra i vari temi affrontati, il soprannome Kvaradona che i tifosi georgiani gli hanno affibbiato. Di seguito quanto evidenziato:

I georgiani ti hanno chiamato scherzosamente Kvaradona: cosa ne pensi? “Penso che per Napoli significa tutto Maradona. Per me è una grande responsabilità avere questo soprannome. Certamente sarà impossibile avvicinarmi a Diego ma farò di tutto per rendere felici gli italiani. Certo che mi piace questo soprannome”.

Qual è il tuo obiettivo personale? “Voglio solo fare il massimo per provare a vincere tutto quello che è possibile”.

Quale compagno di squadra ti ha colpito? “Tutti sono molto forti, mi piacciono tutti”.

Conferenza Stampa Kvaratskhelia Napoli (FOTO SSC NAPOLI)

Khvicha Kvaratskhelia ha giocato ieri la sua prima gara con la maglia del Napoli in occasione dell’amichevole pre-campionato contro l’Anaune. Al netto della modestia dell’avversario, il talento georgiano ha messo a referto una doppietta e un assist, mettendo in mostra qualità interessanti.

Il primo gol è un bel tiro a giro all’angolino, il secondo arriva dopo un gran controllo a seguire, con una scucchiaiata che non lascia scampo al portiere.