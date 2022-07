Home » Copertina Calcio Napoli » Kvaratskhelia in conferenza: “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo. Napoli? Ho accettato subito. Spalletti? Per me è un maestro”

Oggi è il Khvicha Kvaratskhelia day. Il giovane attaccante del Napoli terrà la conferenza stampa di presentazione, direttamente dal Teatro di Dimaro. Ieri si è già ben messo in mostra nella sua prima uscita stagionale in maglia Napoli e – seppur contro un avversario modesto – ha saputo mettere in mostra qualità molto importanti.

Confronto con Insigne? “Per me è in grande stimolo giocare qui, in una squadra così importante. Sono arrivato qui solo per giocare a calcio. Non sono qui per far dimenticare un grande calciatore come Insigne ma solo per fare il meglio”.

Perché hai scelto Napoli? “Perché è una squadra molto forte, gioca un calcio molto bello e quando è arrivata l’offerta ufficiale non ho nemmeno pensato due volte e ho subito accettato”.

Dopo la prima settimana pensi di poter dare un grande contributo? “Penso di aver preso la decisione giusta, mi è piaciuta molto la prima settimana. Una settimana è poco per dare un giudizio ma penso che andando avanti sarà sempre meglio”.

Cosa chiede Spalletti da un punto di vista tattico? Che impressione ti ha dato? “Il mister è molto amichevole, sto studiando molto dai miei compagni e sto imparando qualcosa di nuovo e di buono da tutti. L’ho conosciuto prima di venire a Napoli, è una persona fantastica, ho già imparato tanto da lui e anche in futuro voglio imparare da lui”.

A quale calciatore ti ispiri? “Mi ispiro a Cristiano Ronaldo“.

Quale posizione prediligi in campo? “Esterno sinistro d’attacco è il mio ruolo preferito”.

Hai già iniziato a studiare l’italiano? “Ho iniziato a studiare anche la lingua, sì, voglio iniziare a parlarlo bene“.

E il calcio italiano? “Penso che tra 3-4 mesi inizierà a capire bene tutto quello che serve per fare al meglio”.

Georgia in crescita anche grazie a te? “Penso che quando un calciatore va da un Paese piccolo come la Georgia a uno importante come l’Italia, questo aiuta tutti. Anche il mio Paese crescerà sicuramente, avranno tutti un grande stimolo per crescere e fare sempre meglio nei prossimi anni. Anche i calciatori giovanissimo che ci sono lì possono prendere esempio“.

Emozione di giocare in Champions League e allo stadio Maradona? “Sono pronto, sto lavorando tutti i giorni con la squadra per mettere in mostra il massimo”.

Sai calciare le punizioni e i calci di rigore? “Sì (in italiano, ndr.).

Kvaratskhelia Napoli

Cosa sai e cosa ti hanno raccontato della città di Napoli? “So che è una città molto bella e ho visto qualcosa di meraviglioso quando sono venuto qui. Inoltre so che i tifosi sono molto calorosi, e ho visto che i tifosi conoscono tutti i calciatori e questo è molto importante”.

Dietro la maglia nome intero o diminutivo? “Vorrei scrivere tutto il cognome ma si può anche scrivere il mio soprannome Kvara”.

Quanti gol speri di segnare? “Non ho un obiettivo ma voglio fare il meglio possibile”.

Perché il 77? “Il 7 è il mio numero preferito e siccome non era disponibile ho preferito prendere il doppio 7 che può darmi più fortuna”.

C’erano altri club interessati? “C’erano davvero tante offerte sul piatto ma quando è arrivata quella del Napoli non ho avuto dubbi!”.

Che clima si respira nello spogliatoio? C’è fiducia? “Mi dispiace molto che siano andati via tanti calciatori importanti. Ma in squadra ci sono ancora molti giocatori forti e tutti possono fare al meglio”.

Vuoi vincere o arrivare a livelli più alti: qual è la tua ambizione? “Vincere di squadra è la cosa più importante. E come calciatore sicuramente cresci quando la tua squadra vince”.

Puoi giocare anche da centravanti? “Mi trovo molto bene a giocare da esterno, mi piace molto ma sono pronto a mettermi in gioco se me lo chiede il mister e se serve alla squadra. Non ci sono problemi a cambiare ruolo”.

Sai che con le tue giocate puoi far impazzire i tifosi? “Sarà difficile perché ci sono già tanti calciatori forti e più forti di me. Farò il mio meglio per far sì che la tifoseria possa essere felice di me”.

Qual è il tuo obiettivo personale? “Voglio solo fare il massimo per provare a vincere tutto quello che è possibile”.

Quale compagno di squadra ti ha colpito? “Tutti sono molto forti, mi piacciono tutti”.

I georgiani ti hanno chiamato scherzosamente Kvaradona: cosa ne pensi? “Penso che per Napoli significa tutto Maradona. Per me è una grande responsabilità avere questo soprannome. Certamente sarà impossibile avvicinarmi a Diego ma farò di tutto per rendere felici gli italiani. Certo che mi piace questo soprannome”.