Napoli-Keylor Navas: la notizia dalla radio ufficiale

La città di Napoli si è svegliata con una clamorosa notizia riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, in prima pagina sul quotidiano in Campania: Keylor Navas vicinissimo a difendere i pali per la prossima stagione. Un colpo ad effetto, con l’eventuale allontanamento di Meret da titolare ed un portiere esperto in porta. Ma le ultime notizie che giungono non sono dello stesso avviso.

(Photo by Mohamed Farag/Getty Images)

L’indiscrezione di De Maggio sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio in onda su KKN con la trasmissione Radio Goal, ci sarebbe stata una frenata nella trattativa. Bisogna ancora aspettare, dunque, prima di cantare vittoria. Il tecnico Luciano Spalletti, nell’incontro tenuto ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha ribadito la necessità di acquistare un portiere di esperienza da affiancare a Meret per restare competitivi.

Navas sembra essere il profilo perfetto, con il PSG disposto anche a pagare metà dell’ingaggio pur di cederlo vista la scelta di affidare la difesa tra i pali a Donnarumma. La trattativa al momento ha subito una frenata ma non si è arenata del tutto. Bisognerà vedere nelle prossime ore come si evolverà la situazione, altrimenti l’alternativa è Kepa del Chelsea.

Alessio Landolfi