Edo De Laurentiis sul pilastro del Napoli: “Trattenerlo è la cosa più importante al mondo”

La stagione del Napoli entra nel vivo: gli azzurri hanno iniziato il ritiro di Dimaro Folgarida, dove resteranno fino martedì 19 luglio. Ieri, c’è stato il primo allenamento agli ordini di mister Luciano Spalletti, ma il grande evento di ieri è stata la conferenza stampa del tecnico e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds ex Carpi ha svelato le varie offerte di rinnovo per Koulibaly e Mertens, oltre a parlare delle situazioni legate al futuro dei vari Fabian Ruiz, Politano e Osimhen.

Kalidou Koulibaly (FOTO – Getty Images)

In mattinata, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, presente all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro, ha parlato con alcuni tifosi e giornalisti e ha rivelato altre informazioni sul futuro di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole evidenziate dalla nostra redazione.

“Koulibaly oltre ad essere un grande giocatore, è un grande uomo. Ha dimostrato in tutti questi anni al Napoli di essere una persona per bene. Quindi per noi trattenerlo sia come giocatore che come futuro dirigenti è la cosa più importante al mondo. Lo volevamo fare anche con Albiol, che però è andato via per una decisone familiare“.