LIVE – Giuntoli in conferenza: “Vi svelo l’offerta fatta a Koulibaly”

“È un piacere essere qua e volevo togliere un alone di negatività. Il Napoli ha raggiunto dopo due anni la Champions League, abbiamo dovuto far a meno di tanti calciatori, ma avremmo potuto lottare anche per qualcosa in più. Detto questo, credo che non è arrivata nessuna offerta di nessun club, ma non nego che Kalidou che va in scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, gli ha offerto 6 milioni netti per 5 anni con un futuro da dirigente. Ha preso un po’ di tempo, ci ha detto che vuole valutare”.

Fabian? “Stiamo parlando con la sua agenzia. Noi non abbiamo offerta ma vogliamo trattenerlo, stiamo valutando. O ci porta un’offerta che ci soddisfa oppure vedremo cosa fare per prolungare. Andiamo d’amore e d’accordo con lui”.

Dybala? “Sta parlando con altri club, non ci abbiamo pensato”.

Meret? “Resta con noi, abbiamo trovato un accordo e stiamo formalizzando con la sua agenzia l’accordo”.

Poi, aggiunge: “Abbiamo una rosa di grande livello. Cominciando il campionato quanto prima, dobbiamo avere delle risposte quanto prima. Negli scorsi anni ad agosto si giocava di meno, ora è diverso”.

Osimhen? “Telefonate ce ne sono state. L’offerte eventuali devono essere importanti, è un calciatore che ha un contratto ancora lungo. Per adesso non c’è nulla”.

Sui calciatori in scadenza: “Ringrazio tutti i giocatori in scadenza: da Ospina, a Lorenzo, passando per Ghoulam e, per adesso, a Mertens. Noi volevamo tenere Ospina. Abbiamo fatto una corte spietata, ma ha fatto una scelta meno tecnica e più economica. Volevamo confermarlo insieme a Meret, siamo stati la miglior difesa e il mister era felici di entrambi”.

“Limiti non ne abbiamo. Noi siamo innamorati per i nostri calciatori. Quest’anno il campionato è alle porte quindi dovremo decidere insieme a loro il prima possibile. Anche chi compra ha fretta, ma in questo momento noi abbiamo la volontà di confermare tutti. Stiamo parlando con loro, speriamo che ci sia la buona volontà di rimanere”.

Sul secondo portiere e Deulofeu: “Il mister ha detto che vuole portieri dello stesso livello, giusto per fare precisazione. Stiamo monitorando per cercare. Deulofeu? Noi facciamo chiamate per informarci e sui giornali si scrive di tutto, ma fondamentalmente non c’è stato nulla”.

Politano? “Se c’è qualcuno che non è contento, vediamo le offerte che arrivano. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale”.

Sul sogno Scudetto: “Io credo che un conto è dovere, un conto è volere. Noi vogliamo fare di tutto per fare qualcosa di straordinario, noi ci teniamo questo sogno, faremo di tutto per fare il massimo. Poi dobbiamo rapportarci alla realtà, è il nostro obiettivo è la Champions League”.

Poi aggiunge: “Col mister abbiamo valutato l’inserimento di un quarto centrale e poi da affiancare un portiere a Meret. Poi siamo abbastanza completi, poi vedremo il mercato. Il difensore deve essere un giocatore che ci deve piacere e un’opportunità. Abbiamo speso già molti soldi ad oggi e dobbiamo fare attenzione”.

Attesa per la conferenza

Quest’oggi ha avuto inizio la stagione del Napoli, che nella serata di ieri ha raggiunto Dimaro per il primo dei due ritiri in programma in questa fase di pre-campionato.

Doppia seduta di allenamento, nella mattinata e nel pomeriggio, agli ordini di mister Luciano Spalletti, che stasera è protagonista della prima conferenza stampa di stagione.

Un’occasione per avere un quadro della situazione sulle primissime sensazioni in queste prime ore di ritiro, oltre che chiarimenti sulle strategie di mercato del club azzurro. Particolare attenzione è riposta nel mercato in uscita, con un nome su tutti che la fa da padrona: Kalidou Koulibaly. Il suo rinnovo di contratto è l’argomento più caldo e delicato di queste settimane, con le parti che ancora non hanno trovato un accordo per il prolungamento di contratto.

In conferenza stampa, inoltre, dovrebbe essere prevista la presenza anche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, così come annunciato nel pomeriggio dal sindaco di Dimaro. Ulteriore ingrediente per rendere questa conferenza ancor più attesa.