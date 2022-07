Bomba di Edo De Laurentiis: “Vorremmo trattenere Mertens!”. Poi la risposta su Dybala, Ronaldo e Koulibaly

Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, si è soffermato al termine dell’allenamento mattutino nel ritiro di Dimaro, a firmare autografi e scattare foto con i tifosi. L’occasione è stata utile per i supporters azzurri di chiedere alcune curiosità al vicepresidente, che non si è negato rispondendo a tutti i tifosi presenti. Ecco quanto evidenziato:

Mertens? Lo sapete già da ieri, lavoriamo sempre al meglio per creare una squadra competitiva, come sempre. Nuovi acquisti? Aspettiamo i vari calciatori di rientro dalle Nazionali: quindi i vari Di Lorenzo, Rrahmani, Di Lorenzo e gli altri. Il ritiro è lungo. Noi siamo felici di stare qui e dobbiamo creare una rosa competitiva per il prossimo anno. Dybala? Abbiamo già risposto ieri. Su Mertens abbiamo già risposto ieri in conferenza stampa, vorremmo trattenere tutti i nuovi acquisti ma se la volontà dei calciatori sono altre, non è colpa nostra.

Abbonamenti? Stiamo lavorando anche a quelli. Prima pensiamo al calciomercato e poi parleremo degli abbonamenti. Ci saranno colpi di scena, con calma si farà tutto. Vogliamo essere competitivi sotto ogni aspetto.

Cristiano Ronaldo? L’ho preso a FIFA 2022. Tornare a Dimaro anche l’anno prossimo? Stiamo lavorando anche a quello, con Dimaro si è creata una grande famiglia. Vorremmo pure noi Ciro (Mertens, ndr) nella famiglia, però… Come ogni anno renderemo la nostra rosa competitiva, per ogni competizione. Se per Mertens non è giunta l’ultima parola? Spetta a lui, la palla la lasciamo a lui.

Per chi dice A16 cosa rispondo? Che il Bari fa sempre parte della famiglia, quindi non mi offendo”. Poi un piccolo tifoso chiede ancora di Dybala e il vicepresidente risponde: “Chissà… le vie del Signore sono infinite”.

Sempre parlando del possibile rinnovo di Mertens ha poi aggiunto: “Ti togli i soldi dal contratto e non appena fai qualche gol in più chiedi cifre più alte. Se fosse per me io metterei una base di stipendio ed a seconda delle prestazioni, dei gol eccetera… un incremento“.

Dopodiché un importante riconoscimento a Koulibaly: “Koulibaly oltre ad essere un grande giocatore, è un grande uomo. Ha dimostrato in tutti questi anni al Napoli di essere una persona per bene. Quindi per noi trattenerlo sia come giocatore che come futuro dirigenti è la cosa più importante al mondo. Lo volevamo fare anche con Albiol, che però è andato via per una decisone familiare“.