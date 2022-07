FOTO – Ritiro Napoli: squadra arrivata a Dimaro

È ufficialmente iniziata la stagione 2022/23 del Napoli. Dopo i primi test clinici tenutisi a Castel Volturno, il club azzurro è partito questo pomeriggio per Dimaro–Folgarida, dove svolgerà la prima parte del ritiro pre-stagionale.0

Ritiro Napoli Kvaratskhelia

Ritiro Napoli: Olivera e Kvaratskhelia tra i più applauditi

Pochi minuti fa, il Napoli è arrivato a Dimaro accolto da tanti tifosi azzurri che sono pronti a seguire il primo Napoli del 2022/23. Non ci sono ancora tutti i calciatori: Koulibaly, Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Politano, Ounas, Anguissa, Zielinski, Elmas e Osimhen arriveranno nei prossimi giorni per iniziare a lavorare al nuovo campionato. Ci sono i volti nuovi: Olivera e Kvaratskhelia sono tra i più applauditi dal pubblico presente all’esterno dell’Hotel Rosatti che ospiterà la squadra per l’intero ritiro in Trentino.

Domani ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti che presenterà la nuova stagione e gli obiettivi del Napoli per il 2022/23. Poi la squadra scenderà in campo per il primo allenamento e inizierà la preparazione del campionato, a poco più di un mese dal primo fischio d’inizio.

Ritiro Napoli Fabian

Ritiro Napoli Olivera