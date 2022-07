Nella giornata di oggi il Napoli partirà in vista di Dimaro, dove il gruppo capitanato da mister Spalletti comincerà la sua stagione.

I partenopei si ritroveranno alle 15 da Castel Volturno, per poi raggiungere l’aeroporto di Capodichino per la partenza prevista alle 16. L’arrivo in Val di Sole è previsto in serata.

Il primo allenamento è programmato per domani, con tanto di conferenza stampa di Spalletti prevista per domani sera. Un incontro con la stampa attesissimo, anche per capire il punto di vista del toscano sul mercato degli azzurri e non solo.

Convocati Napoli per Dimaro, l’elenco

Sono ventinove i calciatori convocati dal tecnico Luciano Spalletti, con diversi giovani aggregati e con assenze, già annunciate, che fanno comunque rumore. Dries Mertens e David Ospina, dal 1° luglio senza contratto, non sono infatti disponibili e, di conseguenza, non convocati.

Presente invece il giovane Giuseppe Ambrosino, oltre ai rientrati Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, che saranno valutato da vicino dallo staff azzurro, prima di procedere con eventuali valutazioni di mercato.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati del primo ritiro azzurro: