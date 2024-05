Film Scudetto Napoli, c’è anche un messaggio speciale di Spalletti – VIDEO

Sabato 4 maggio sarà disponibile nelle sale cinematografiche il Film sullo scudetto del Napoli. Messaggio speciale di Luciano Spalletti inerente all’uscita del film.

Lo scudetto conquistato dal Napoli nella scorsa stagione è ancora vivo nei ricordi di ogni tifoso azzurro, nonostante la stagione attuale non sia andata come si sperava. I tifosi azzurri potranno presto ripercorrere la splendida cavalcata del Napoli nella scorsa stagione, con il Film sullo scudetto che sarà disponibile sabato.

Sui proprio canali social, il Napoli ha fatto uscire alcuni spoiler del film e non solo. Pochi istanti fa è arrivato il messaggio speciale dell’ex allenatore, Luciano Spalletti, proprio in vista dell’uscita del film.

Film Scudetto Napoli, arriva il messaggio speciale di Luciano Spalletti

Il Napoli si avvia verso il termine di questa stagione nefasta, in cui gli azzurri non sono riusciti a ripetere il percorso straordinario che ha portato alla conquista dello scudetto nella scorsa stagione. Siamo quasi giunti all’anniversario della conquista aritmetica dello scudetto, che arrivò proprio in occasione di Udinese-Napoli, che sarà tra l’altro il prossimo match degli azzurri.

Sabato 4 maggio oltre ad essere l’anniversario della conquista del terzo scudetto del Napoli, sarà anche il giorno dell’uscita nelle sale cinematografiche del film realizzato per ripercorrere quella cavalcata verso il tricolore. Fin dalla conquista del terzo scudetto, De Laurentiis aveva proposto questa ipotesi, e tra due giorni il tutto sarà reale, con il film disponibile nei cinema. Poco fa tramite il suo profilo X, il Napoli ha rilasciato un video con un messaggio speciale da parte di Luciano Spalletti in vista dell’uscita del film: