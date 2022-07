Koulibaly, futuro incerto: scelto il sostituto, Napoli in pressing

Kalidou Koulibaly e il Napoli potrebbero presto separarsi: il senegalese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le strade con i partenopei, soprattutto senza un accordo per il rinnovo, potrebbero seriamente dividersi. Nelle ultime ore si è fatta strada la possibilità che il difensore possa trasferirsi alla Juventus a causa di un incontro del suo agente, Fali Ramadani, con il club bianconero.

In vista del possibile addio del 26 gli azzurri, quindi, si starebbero cautelando seguendo diversi nomi in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbe un nome in pole su tutti.

Kim Min Jae Napoli (Getty Images)

Kim Min Jae primo nome per il post-Koulibaly: il Napoli pressa

Il primo nome nella lista del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, qualora dovesse partire, è quello di Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce. Secondo TMW gli azzurri avrebbero preparato un forcing per arrivare al centrale classe ’96, proprio per cautelarsi dell’ipotetico addio del 26, punto cardine della difesa di Luciano Spalletti.

Contatti intensificati, quindi, per quello che potrebbe essere il post-Koulibaly: presto arriveranno novità sull’incontro tra Fali Ramadani e la Juventus, fortemente interessata al senegalese.