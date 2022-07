Incontro Koulibaly-Juventus: c’è la notizia da Sky

La notizia dei contatti tra la Juventus e l’entourage di Kalidou Koulibaly spaventa l’ambiente Napoli nelle ultime ore: Fali Ramadani, agente del senegalese, ha incontrato oggi la dirigenza bianconera per parlare di un eventuale trasferimento del centrale.

Gianluca Di Marzio, in diretta a Calciomercato-L’Originale in onda su Sky, ha commentato l’incontro di oggi aggiungendo dettagli molto importanti e per certi versi rassicuranti soprattutto per i tifosi partenopei, in grande ansia.

Calciomercato Napoli Koulibaly Juventus (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Di Marzio sul Napoli: “Koulibaly non è certo di vestire un’altra maglia italiana”

La Juventus fa sul serio per portarsi a casa Kalidou Koulibaly, in scadenza con il Napoli a giugno 2023. Il rinnovo fatica ad arrivare e proprio per questo molti club europei, bianconeri compresi, si sono fatti sotto nelle ultime settimane. Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio, in diretta a Sky:

“Ramadani ha incontrato la Juventus: hanno parlato anche di Milenkovic, non solo di Koulibaly. Kalidou ha molta resistenza a vestire una maglia diversa da quella del Napoli in Italia. Non c’è una clausola, quindi De Laurentiis dovrebbe firmare il trasferimento. Capite anche voi stessi le difficoltà, non è facile“.