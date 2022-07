Manzo: “Se succede tra Koulibaly e la Juventus c’è un motivo!”

Kalidou Koulibaly può lasciare il Napoli e accettare la Juventus? L’ipotesi si sta facendo strada nelle ultime ore dopo l’incontro tra Fali Ramadani e la dirigenza bianconera avvenuto oggi a Milano.

Il direttore di SpazioNapoli, Antonio Manzo, ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione relativa al futuro del difensore senegalese e del meeting odierno.

“Ogni primo giorno di scuola è sempre adrenalina pura e quello che conta è chiudere gli occhi e guardare al futuro. Uno degli argomenti che preoccupa il club azzurro è quello in merito al futuro di Koulibaly. Nei prossimi giorni capiremo l’atteggiamento di Koulibaly a Dimaro”.

Koulibaly alla Juventus? “Non esistono vittime e carnefici. Se l’agente di Koulibaly parla con la Juventus è perché il difensore accetta questa situazione. Ma la certezza è che Spalletti non subirebbe l’addio di Koulibaly in silenzio”.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Manzo: “Koulibaly-Juventus? La situazione sul futuro”

Il futuro di Kalidou Koulibaly non è ancora chiaro. Resta al Napoli a scadenza, rinnova il contratto o verrà ceduto ora? Andrà alla Juventus? Tutte domande, ad oggi, senza risposta. Nei prossimi giorni sarà a Dimaro e lì si capirà meglio la situazione per la prossima stagione.

“La sensazione è che il difensore del Napoli stia puntando a diventare un giocatore libero in vista della prossima stagione. Così facendo i giocatori cercando di non regalare soldi al club ma strappare anche un bonus alla firma. In questo momento un degno di Koulibaly non è stato trovato e forse non c’è”.

Che mercato sarà? “Quello di quest’anno è un mercato fatto di strategie dove ognuno agisce per provare a strappare l’affare migliore. Può andar bene come può andar male”.