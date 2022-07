ULTIM’ORA – Koulibaly-Juventus: sta succedendo in questo momento

Secondo quanto riportato da Sky, c’è un incontro in corso in questo momento tra la dirigenza della Juventus e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. I primi veri contatti sono stati avviati per discutere del futuro del difensore senegalese che andrà in scadenza di contratto nel 2023 e da un po’ è finito nell’orbita bianconera.

La possibile partenza di De Ligt, che non sembra essere intenzionato a rinnovare e continuare la sua avventura con i colori della Juve, costringe la società di Agnelli a muoversi per un difensore centrale ed in cima alla lista pare esserci proprio il 26 azzurro.

Koulibaly Napoli Sassuolo (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Dopo la notizia in merito al forte interesse del Chelsea per Koulibaly, anche la Juventus dimostra di fare sul serio. Dopo questo incontro tra l’agente del senegalese e i dirigenti bianconeri si saprà qualcosa in più sul possibile futuro di Koulibaly.

Al momento non ci sono riscontri e il 26 del Napoli sarà a Dimaro per l’inizio del ritiro azzurro. Importante sarà conoscere l’evolversi della situazione in merito al rinnovo, quel che è certo è che Koulibaly ha ancora un anno di contratto in maglia azzurra.