Una salvezza conquistata, ed un campionato da affrontare nel migliore dei modi per la Salernitana. Magari non con il brivido fino all’ultima giornata per quanto riguarda la permanenza nella massima serie anche per il prossimo campionato. Tempo di rinforzi, quindi, in casa granata: sguardo rivolto in casa Napoli per il centrocampo, con il nome di Gianluca Gaetano che è circolato nelle ultime ore secondo quanto riportato dal portale TuttoSalernitana.com.

Gaetano, Cremonese (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Una trattativa molto complicata, visto che il Napoli non ha assolutamente intenzione di cederlo. Il calciatore classe 2000 è reduce da due ottime annate disputate nella Cremonese, con delle prestazioni che hanno permesso alla società la promozione in Serie A. Proprio questo fattore potrebbe convincere Luciano Spalletti a concedergli un buon minutaggio per la prossima stagione, vista la rivoluzione sul fronte monte ingaggi in casa Napoli. La Salernitana comunque non molla la presa e un pensierino ce lo fa: l’obiettivo è chiudere con la formula del prestito. Bisognerà vedere se potrà essere considerata un’operazione fattibile.