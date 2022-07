Sarri insiste per l’azzurro: è lui il sogno del mercato della Lazio

Il mercato è iniziato ufficialmente nella giornata di venerdì, ma i rumors sono entrati già nel vivo non appena è terminata la stagione. Voci che hanno visto protagonista il trequartista del Napoli, Piotr Zielinski. A lungo si è vociferato di un suo possibile addio in quest’estate, ma le parole del diretto interessato dal ritiro della Polonia sembrerebbero allontanare tale ipotesi.

Tuttavia, non mancano le estimatrici per l’ex Udinese ed Empoli, per cui il club azzurro continua a battere cassa, in ogni caso. A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Messaggero, che evidenzia l’idea della Lazio e, soprattutto, dell’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, è quella di portare uno dei suoi fedelissimi alla corte biancoceleste.

Piotr Zielinski (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Malgrado la trattativa più fattibile resta quella che porterebbe a Ivan Ilic dell’Hellas Verona, già bloccato da Tare e richiesto dal tecnico toscano – nonché ex obiettivo del club partenopeo.

Il polacco – che in questa stagione ha totalizzato 35 presenze e 6 reti con la maglia azzurra – resta però uno dei calciatori su cui Luciano Spalletti vuole costruire il Napoli del futuro, ammesso e concesso non arrivi un’offerta importante che possa far vacillare la dirigenza.

Roberta Cicellin