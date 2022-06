Demme, l’agente: “Posso smentirvi una cosa. Lo faremo con il Napoli”

Marco Busiello, agente del centrocampista del Napoli Diego Demme, ha rilasciato una breve intervista a Footballnews24, parlando apertamente del futuro del tedesco. Demme, dopo due stagioni e mezzo a Napoli, sembra ora sulla soglia dell’uscio visto il poco utilizzo. L’italotedesco secondo le principali indiscrezioni è stato cercato in Spagna dal Valencia, nettamente in vantaggio, e nella sua Germania dall’Eintracht Francoforte. Ecco quindi le parole del procuratore del centrocampista, che ha chiarito una volta per tutte le sue posizioni:

Diego Demme Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Non abbiamo ancora avuto un incontro con il Napoli per parlare del futuro, faremo tutte le valutazioni del caso quando incontreremo la società. Diego è un ragazzo pacato che non si lamenta mai. Con Spalletti ha trovato poco spazio, ma il feeling è ottimo. Non c’è stato alcun tipo di contatto con il Valencia“

Una situazione quindi ancora da delineare quella fra Diego Demme e il Napoli, che potrebbe sbloccare importanti piste per la mediana azzurra.

Michele Larosa