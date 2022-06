Ultime mercato Napoli: sfuma l’obiettivo per il centrocampo? Inserimento del club di Serie A

Le ultime voci di mercato, unite alle operazioni già concluse, sono la dimostrazione di come il Napoli sia già ampiamente attivo in queste primissime settimane.

Tra i vari calciatori potenzialmente in uscita, resta da capire ciò che ne sarà del futuro di Fabian Ruiz. Il suo contratto scade nel giugno 2023, e non è esclusa una partenza a stretto giro per evitare il rischio di un addio a parametro.

Per questo motivo, il club azzurro monitora diversi profili per sopperire all’eventuale cessione dello spagnolo. Nahitan Nandez, centrocampista di proprietà del Cagliari, è uno dei nomi accostati al club partenopeo, anche se le ultime da radio-mercato parlano di altre società interessate oltre al Napoli.

Nahitan Nandez (Photo by Getty Images)

Calciomercato Napoli: tentativo concreto del Monza per Nandez

Il centrocampista ex Boca Juniors è in uscita dal Cagliari, dopo i malumori di questi mesi e la retrocessione in Serie B del club sardo, e può essere un’opportunità per molte squadre.

A tal proposito, il portale tuttomercatoweb.com svela l’interesse del neo-promosso Monza, che sarebbe interessato anche a tre calciatori del Napoli. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Dopo gli interessamenti degli scorsi giorni, il Monza torna alla carica per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguagio, che questa estate lascerà il Cagliari dopo la retrocessione del club in Serie B, rappresenterebbe un colpo importante per la società di Berlusconi e Galliani (e sicuramente a costi più contenuti rispetto alla passata stagione). Accostato anche a Fiorentina, Juve e Napoli, ecco nelle ultime ore tornare sotto i riflettori l’interesse del neopromosso Monza”.