In vista dell’esordio assoluto nella massima serie, il Monza ha in programma diverse operazioni di calciomercato che potrebbero interessare anche alcuni calciatori di proprietà del Napoli. La volontà e l’ambizione del club di Berlusconi, infatti, è quella di rinforzare la rosa e pensare in grande, nonostante quella alle porte sarà la stagione della prima volta in Serie A.

Molteplici sono i nomi accostati al club lombardo, tra cui Adam Ounas: il calciatore algerino va verso la scadenza di contratto nel giugno 2023, dunque non è escluso che possa partire quest’estate per evitare l’addio il prossimo anno a parametro zero.

Ultime calciomercato: anche Petagna e Politano nel mirino del Monza

Tuttavia, l’esterno della nazionale algerina non sarebbe l’unico profilo gradito dal Monza. Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, altri due calciatori del Napoli sarebbero finite nelle grazie di Adriano Galliani.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito, quanto evidenziato:

“(…) I cambiamenti in attacco potrebbero non finire qui. C’è il Monza di Silvio Berlusconi che appare interessato a tre giocatori del Napoli, tutti attaccanti: il centravanti Petagna e gli esterni Politano e Ounas. Ancora è presto per parlare di trattative, ma anche in questo caso il Napoli si sta preparando per le alternative”.

Inoltre, stando a quanto rivelato in diretta da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe una vera e propria richiesta ufficiale da parte del Monza per Petagna e Ounas.