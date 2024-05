Ultim’ora Napoli, guai per Calzona: Kvara a parte e infortunio per un altro attaccante!

Ultimo allenamento all’SSCN Konami Training Center prima della partenza per Udine. Le news sugli infortunati in casa Napoli.

In quel di Castel Volturno si corre verso una nuova tappa di campionato, tanto cara quanto dolorosa. Il Napoli scenderà infatti in campo lunedì sera contro l’Udinese, sul terreno di gioco in cui gli azzurri si laurearono Campioni d’Italia appena un anno fa. Un ricordo ancora vivo nelle menti dei partenopei, sporcato però indelebilmente dalla pessima stagione condotta quest’anno dal club campano. Riprendersi là dove si trionfò lo scorso anno diventa dunque l’ultima speranza per i tifosi del Napoli, sopraggiunti dal comunicato odierno circa la seduta d’allenamento e sulle condizioni degli infortunati.

Udinese-Napoli, confermate parecchie assenze per Calzona

Nel corso dell’ultima settimana, tante sono state le assenze che hanno condizionato l’organico azzurro e la preparazione del match ad opera di Francesco Calzona. Dopo l’infortunio di Zielinski pre Napoli-Roma, che ha segnato così la fine della stagione del polacco, altre noie fisiche sono arrivate a condizionare le ultime giornate di Juan Jesus, Politano e soprattutto Kvaratskhelia. Il georgiano a pochi giorni dalla partenza per Udine è alla prese con un allenamento personalizzato, è dunque ancora in dubbio per tale trasferta.

Il report odierno evidenzia inoltre altri guai per Calzona, alle prese con una vera e propria emergenza. Dal comunicato si evince infatti che, oltre al già citato Kvaratskhelia, allenatosi a parte, si sono riscontrati problemi fisici anche per Gollini, Dendoncker e Raspadori. Il portiere si è allenato a parte, mentre il belga ha accusato un risentimento muscolare durante la rifinitura. La notizia peggiore però riguarda Raspadori, alle prese con terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell’allenamento di ieri. Con ogni probabilità anche lui non partirà per Udine.

Napoli, il report testuale dell’allenamento odierno

Di seguito la nota ufficiale del club: