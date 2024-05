L’esperto di mercato è sicuro: “Dalla Premier lo offrono al Napoli”, l’indiscrezione

News di mercato a sorpresa inerente al Napoli. Il calciatore in forza in Premier League sarebbe stato proposto agli azzurri, ma la concorrenza è ampia.

In casa Napoli ci si prepara alla sfida del Monday Night contro l’Udinese, in quel della Bluenergy Arena di Udine. Un match dal sapore agrodolce per gli azzurri, memori del trionfo scudettato avvenuto un anno fa proprio sul terreno da gioco dell’ex Dacia Arena. Nonostante la malinconia per quanto perso, i partenopei dovranno tentare il tutto per tutto per tornare al successo in campionato, ponendo basi solide per la prossima stagione già dalle ultime partite di quella attuale. Non solo campo però: a Napoli si torna infatti a parlare di mercato, con la news dell’esperto in grado di far sperare tutti i tifosi.

Hojbjerg in scadenza, l’agente lo offre al Napoli

Il nome di Pierre-Emile Hojbjerg continua a farsi strada su ampi circuiti di mercato. Il calciatore attualmente in forza al Tottenham fu infatti vicino all’addio già lo scorso anno, quando alcune voci furono abili a dipingerlo in ottica Juventus e anche Napoli. Voci alquanto lungimiranti, visto che tali news sono tornate a battere cassa a meno di un anno di distanza dalle prime indiscrezioni.

Secondo l’esperto di mercato Nico Schira, intervenuto da poco sul proprio profilo X, Hojbjerg lascerà infatti gli Spurs nella prossima finestra estiva di mercato. Il tutto, a causa del suo contratto in scadenza nel 2025 e della voglia del Tottenham di monetizzare un minimo sulla cessione. Sempre secondo Schira quindi, gli agenti del centrocampista lo avrebbero proposto a ben 3 club italiani, quali Napoli, Juventus e Milan. Il danese è ad oggi valutato circa 20 milioni, ma il suo contratto in scadenza potrebbe spingere i bianchi di Londra ad abbassare le proprie richieste: un’occasione più unica che rara per gli azzurri.

Hojbjerg offerto al Napoli, le possibili cifre dell’affare

Chiaramente, per constatare l’evolversi di tali voci bisognerà attendere l’inizio della finestra estiva di calciomercato, dato che in ballo ci sono 3 club prossimi ad un cambio allenatore. Un profilo alla Hojbjerg, però, potrebbe di certo far comodo ovunque, vista la sua esperienza a livello internazionale oltre che alla sua capacità di giocare sia da mediano che da difensore centrale all’occorrenza. I possibili intoppi per il classe ’95, oltre alla concorrenza, stanno però nello stipendio. Pur andando a risparmiare sulla cifra del cartellino, per accaparrarsi il danese il Napoli dovrebbe sborsare almeno 5.2 milioni annui (attuale salario percepito al Tottenham).

Pierre-Emile #Højbjerg would like to leave #Tottenham in the summer #transfers window. His contract expires in 2025 and his new agent has offered him to #ACMilan, #Napoli and #Juventus. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2024

Cifre, queste, di certo non consone all’operato di Aurelio De Laurentiis sponda monte ingaggi, sebbene tali numeri potrebbero essere smussati senza parecchie difficoltà. Club come Milan e Juventus avrebbero però molti meno problemi a pareggiare o addirittura superare un tale stipendio, con il Napoli che dovrà quindi giocare al meglio le proprie carte se intenzionato a puntare su Hojbjerg.