‘Sarò con Te’ da record: gli incassi al cinema del film Scudetto

Film da record, i dati danno ragione ad Aurelio De Laurentiis: ecco quanto ha incassato al cinema “Sarò con te”.

Nella giornata di ieri è uscito al cinema il film celebrativo del terzo scudetto “Sarò con te”. Una grande curiosità ha accompagnato i giorni che hanno preceduto il 4 maggio: una data indimenticabile e che verrà celebrata per sempre nella storia del calcio partenopeo. Il raggiungimento di un tricolore inaspettato dopo 33 anni in cui sono state digerite tante delusioni ma in cui si sono vissute anche grandi soddisfazioni per la crescita ed il rilancio di una città prima della squadra, è stato il coronamento di un sogno che un intero popolo nutriva nel proprio cuore.

Il capolavoro di Luciano Spalletti è stato documentato e lasciato vivere dai tifosi azzurri, curiosi di scoprire qualche retroscena negli spogliatoi che hanno condizionato il cammino del Napoli in Serie A. 90 punti ed un primo posto che in questa stagione sembra essere soltanto un lontanissimo ricordo. Dopo la deludente annata calcistica, infatti, rivivere le emozioni della stagione scorsa ha riportato il sorriso sui volti dei tifosi partenopei, stufi di assistere ad un Napoli completamente demotivato rispetto a quello dell’attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana.

Incassi e spettatori da record: il primato di “Sarò con te”

Il film di Aurelio De Laurentiis è stato un vero e proprio successo. Soltanto due film hanno avuto più spettatori nelle sale da cinema: “Challengers” con 38.702 e “The fall gay” con 36.420. Nonostante ciò la pellicola che riguarda il successo partenopeo è stato visto da ben 36.205 persone con un incasso record di 435.173 €, risultando il dato più alto.

Il grande lavoro artistico del regista Andrea Bosello è stato premiato con un seguito ed un incasso davvero corposo. Tante altre persone sono attese nei giorni a venire per assistere alla bellezza di un film che certifica il capolavoro azzurro della scorsa stagione. La pellicola evento è già campione d’incassi e le prossime date continueranno a nutrire questo dato già straordinario.