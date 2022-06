Mercato Napoli, Bargiggia: “Petagna erede di Mertens. Fabian? Lotta tra due big”

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club“, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio.

Ecco le sue parole sul calciomercato degli azzurri:

Ospina è pronto all’addio , sarà Meret il titolare , giusto ? “Avevamo già anticipato che il Napoli si era ormai convinto a mollare Ospina , poiché il colombiano non ha risposto all’offerta effettuata da De Laurentiis . David è ormai fuori dai giochi , attualmente non ci sono possibilità che possa rinnovare , escludendo eventuali colpi di scena . Da qualche giorno la società ha avviato i contatti con Meret per il rinnovo ed offriranno al portiere un contratto da quattro anni con un’opzione per il quinto . Ad Alex sarà offerto un aumento dell’ingaggio a 1,5 milione di euro , più alcuni bonus . Per chiudere questo tema , non confermo al 100 % l’assenza di Ospina dai radar del Napoli”

Qualora il colombiano dovesse prendere in considerazione l’idea di rinnovare con il Napoli , quale sarebbe la risposta della società ? “Credo che il Napoli abbia già deciso di non proseguire con l’ex Arsenal , la società non avrebbe gradito la condotta del calciatore e preferirebbe puntare su Meret “

Per quanto concerne il portiere italiano , è giusto confermarlo ed offrirgli un ritocco dell’ingaggio ? “Onestamente non saprei , bisogna verificare anche l’effettiva offerta effettuata dalla società ad Ospina . Il Napoli , tuttavia , è sempre stato coerente dal punto di vista di Meret , perché il club considera questo calciatore allo stesso livello degli estremi difensori di Serie A , eccetto Maignan del Milan . La società crede fermamente nelle qualità tecniche del giocatore”.

Meret Napoli Getty Images)

Per quanto riguarda Fabian Ruiz , negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con De Paul con l’Atletico : se non dovesse rinnovare , sarebbe una soluzione valida , in seguito al muro contro muro della società con il calciatore ? ” Confermo tale filosofia del Napoli e questi scontri con il giocatore . La società , infatti , sta avendo un approccio duro con Fabian. Quest’ultimo guadagna circa 1,8 milioni. I suoi agenti non hanno mai effettuato un richiesta di rinnovo, ma se dovessero, chiederebbero sicuramente un prolungamento di contratto con un ingaggio più elevato. calciatore , tuttavia , vuole lasciare la squadra , il Napoli dunque ascolterà delle offerte importanti, oppure sará probabilmente relegato in panchina poiché sarà escluso dal progetto del club . E in atto un muro contro muro . Riporto l’interesse da parte dell’Arsenal e della Juve anche se bianconeri non possono avanzare proposte da 30/40 milioni . Lo spagnolo vuole tornare in Liga , anche se non ha presentato alla squadra nessuna proposta ufficiale . Se il Napoli non dovesse cedere lo spagnolo , non sarà ingaggiato nessun altro centrocampista “

IL Napoli è in pressing su Deulofeu , ma pare non sia così vicino : la società ha raggiunto l’accordo con lo spagnolo , ma come procedere la trattativa con l’Udinese ? “Deulofeu sembra che non sia così vicino : in realtà non c’è una trattativa concreta con l’Udinese , nonostante l’accordo di massimo di 2 milioni raggiunto con il giocatore . Non c’è nessuna trattativa in corso con l’Udinese , anche perché la filosofia di De Laurentiis è chiara entrambe Deulofeu solo se dovesse essere ceduto uno tra Politano e Ounas. Non basterà neppure l’uscita di Mertens per ingaggiare l’ex Milan “

Ostigard invece è più vicino ? ” La trattativa è in fase avanzata , alla fine l’affare con il Brighton andrà in porto , anche se soltanto alle condizioni degli azzurri . Gli inglesi chiedono 6 milioni , ma si sta trattando per trovare un accordo . La sensazione è che comunque Ostigard sarà il quarto difensore della squadra ”

Politano e Demme sono in orbita Valencia ? ” Il Valencia è interessato a questi due azzurri , ma attualmente non ha i soldi per ingaggiare i giocatori e di conseguenza non ha fatto proposte . Ha una situazione simile al Barcellona . Non ci sono trattative con il Napoli per quanto concerne i calciatori citati “

C’è un nome in casa Napoli per sostituire Mertens ? ” Non c’è un nome preciso , il Napoli non è ancora alla ricerca di un eventuale sostituto . La società , tuttavia , ritiene di avere già in squadra il possibile erede : Andrea Petagna”

Petagna Napoli (Getty Images)

Per quanto riguarda Koulibaly , sulle sue tracce ci sarebbe il Chelsea ? ” Ci sono stati dei segnali in questi giorni , ma non è in atto nessuna trattativa ufficiale . Il Chelsea è alla ricerca di un difensore per sostituire Rudiger , ma siamo solo agli antipodi Koulibaly andra via soltanto se dovesse arrivare un’offerta allettante , altrimenti resterà sotto l’ombra del Vesuvio . Il Napoli sicuramente sta sondando e valutando alcuni calciatori . Bremer , tuttavia , ha già un accordo con l’inter , inoltre l’ingaggio proposto dai nerazzurri e eccessivamente elevato per gli standard del Napoli“.

Fernando Graziano