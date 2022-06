Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Se lo chiedono in molti a Napoli, mossi dalla paura di perdere il pupillo centrale della difesa. E non solo, perché, oltre che in campo è un vero e proprio leader anche nello spogliatoio. Un punto di riferimento per tutti i giocatori che vestono la maglia azzurra insieme a lui.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Si sarebbe creata, però, una barriera divisoria tra Koulibaly e la società al termine di questa stagione per ciò che riguarda il rinnovo del contratto. La scadenza nel 2023 è un campanello d’allarme, ma l’accordo per il prolungamento allo stato attuale è molto distante. La questione principale è la nuova politica instaurata dal patron Aurelio De Laurentiis, che ha incentrato tutto sulla riduzione del monte ingaggi.

Il Barcellona segue Koulibaly, ma non è la priorità

Questa mattina si è già parlato di un possibile approdo in veste bianconera tra le file della Juventus, in una trattativa difficile ma non impossibile. Si stanno muovendo anche squadre all’estero per Koulibaly, tra cui il Barcellona. Tuttavia i blaugrana, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, hanno inserito nella lista delle priorità Jules Koundé.

Il centrale del Siviglia è il primo vero obiettivo per la difesa, anche se la richiesta per acquistarlo è particolarmente alta: servono circa 65/70 milioni di euro. Se non si dovesse trovare un accordo, allora la squadra allenata da Xavi virerà sul giocatore del Napoli, che al momento rappresenta solo una seconda scelta.

Alessio Landolfi