Merih Demiral potrebbe essere la chiave per affondare il colpo su Kalidou Koulibaly. Il difensore turco, dopo aver trascorso la stagione in prestito all’Atalanta, non sarà riscattato e farà ritorno alla Juventus. Il club allenato da Gasperini è costretto a ridurre i costi per via della mancata qualificazione in Europa, e di conseguenza non può permettersi di prelevare il giocatore a titolo definitivo.

Demiral Atalanta (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Demiral, quindi, tornerà alla base e sicuramente avrà intenzione di giocare di più e con continuità. Ma non succederà con la maglia bianconera, poiché la concorrenza si amplia sempre di più vista la permanenza di de Ligt e l’arrivo di Federico Gatti dal Frosinone. Quasi con ogni probabilità gli verrà trovata una nuova sistemazione, questa volta magari a titolo definitivo.

Affare Koulibaly Juventus

L’edizione di Tuttosport ha lanciato questa mattina la notizia secondo la quale potrebbe sbloccarsi l’affare Koulibaly, in seguito alla partenza di Demiral. Con una cessione del turco a titolo definitivo, i soldi potrebbero essere reinvestiti per portarsi a casa uno dei migliori difensori in circolazione della Serie A e del mondo.

Koulibaly Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il giocatore senegalese si trova attualmente in una situazione molto delicata in casa Napoli. Il contratto in scadenza, la questione sul rinnovo: la sua permanenza è complicata. Il prezzo del suo cartellino si è abbassato ulteriormente, e chissà che il suo futuro non sia proprio alla società rivale dei partenopei, la Juventus.

Alessio Landolfi