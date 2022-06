Diego Demme potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Il centrocampista tedesco non é mai entrato nelle grazie di mister Spalletti e, come riporta “Il Mattino”, avrebbe espresso la volontà di giocare altrove nella prossima stagione.

Napoli Demme Fiorentina (Getty Images)

“Non ha gradito la gestione delle sue presenze da parte di Spalletti e si è detto pronto a cambiare aria. Su di lui ci sono gli occhi di alcuni club stranieri, pronti a bussare alla porta del Napoli”.

Le righe riportate da “Il Mattino” lasciano pochi dubbi: il centrocampista tedesco é scontento e vorrebbe andare via. Diego Demme, che ieri ha ufficialmente cambiato agente, ha il contratto in scadenza nel 2024 e percepisce circa 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Un salario importante, soprattutto se si considera la poca incisività del calciatore, di cui il Napoli potrebbe disfarsi per alleggerire il bilancio. Una storia d’amore mai sbocciata quella tra Demme e il Napoli, complicatasi ulteriormente con l’arrivo di mister Spalletti, ed ora destinata a finire.

Mattia Maietta