Ufficiale Demme: importante notizia in vista del futuro del centrocampista

È arrivata l’ufficialità per Diego Demme, ma non si parla di mercato. Il giocatore tedesco classe ’91 ha deciso di cambiare il proprio agente dando l’addio a Fali Ramadani per entrare a far parte della scuderia “First”. Con un tweet ufficiale pubblicato pochi minuti fa, l’agenzia ha voluto dare il benvenuto al suo nuovo assistito che sarà rappresentato da Marco Busiello.

Un futuro ancora tutto da decidere per Demme

“Demme giocherà ancora nel Napoli la prossima stagione? – una domanda che molti tifosi si pongono viste le scelte societarie di abbassare il monte ingaggi. Il suo salario ha comunque un peso importante: attualmente percepisce circa 2 milioni e mezzo di euro all’anno.

Ormai trentenne, è arrivato a Napoli due stagioni fa ed è subito riuscito a farsi volere bene dai tifosi. Nonostante non fosse al centro del progetto di Luciano Spalletti, visto che nell’ultima stagione ha potuto tastare l’erba del campo per sole 19 volte in Serie A, di cui solo il 18% da titolare. Proprio per via del suo scarso impiego potrebbe essere uno dei giocatori sacrificabili che potrebbero lasciare la squadra partenopea in questa sessione di mercato.