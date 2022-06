Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nel vivo da settimane e, in attesa di capire che ne sarà dei rinnovi dei vari Mertens e Koulibaly, il club partenopeo continua a seguire le diverse strade tracciate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Il nome più vicino, per quanto concerne la casella del quarto centrale, è quello di Leo Skiri Ostigard, calciatore che negli ultimi mesi ha giocato in Serie A con la maglia del Genoa ma che è di proprietà del Brighton.

Ostigard (Photo by Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, confermando che si tratta di una situazione avanzata. In particolare – stando a quanto rivelato dal giornalista di SkySport -, tra il Napoli e il club inglese ballerebbe una cifra accessoria di 1,5 milioni di euro, mentre la base è impostata sui 3 milioni di euro.

Confermato anche l’interesse per Deulofeu

Inoltre, Di Marzio ha confermato anche la trattativa con l’Udinese per Gerard Deulofeu. Stando a quanto rivelato in diretta, il club azzurro ha il gradimento del giocatore, ma non c’è ancora l’intesa con il club friulano.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

L’offerta del Napoli sarebbe ferma sui 12 milioni di euro, mentre la richiesta dell’Udinese è sui 20 milioni di euro.