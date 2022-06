NAPOLI OSTIGARD – Il club azzurro è ormai da settimane sul mercato per sopperire alla mancanza del quarto centrale di difesa. Ormai è certo che Axel Tuanzebe, calciatore arrivato in prestito dal Manchester United lo scorso gennaio, farà rientro alla base, situazione che ha posto al club di De Laurentiis, anche in tempi non sospetti, la necessità di intervenire per completare il pacchetto arretrato.

In attesa, ovviamente, delle ultime sul fronte Kalidou Koulibaly: continua la trattativa tra il Napoli e il roccioso centrale franco-senegalese per rinnovare l’accordo che, a oggi, è valido fino al giugno del 2023. Per adesso, non ci sono segnali circa un accordo né di un possibile passo indietro di una delle parti in causa.

Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)

Nel caso in cui l’ex Genk dovesse dire addio agli azzurri e alla possibilità di vestire la fascia da capitano a partire dal prossimo anno, il Napoli dovrà fiondarsi anche su un secondo obiettivo.

Un’eventualità che, per adesso, non è nei piani della dirigenza, che intanto sembra essersi portata avanti sul fronte del quarto difensore.

Calciomercato Napoli: le ultime su Ostigard

Tra i vari nomi accostati al Napoli in queste ultime settimane, c’è quello di Leo Skiri Ostigard. Quest’ultimo sembra essere il nome in pole position, su cui il club partenopeo sta lavorando per arrivare all’accordo definitivo.

Leo Skiri Ostigard (Photo by Getty Images)

Le trattative sono in corso con il Brighton, club che ne detiene il cartellino e che lo ha prestato al Genoa nella sessione invernale di calciomercato. Il club inglese farebbe una valutazione attorno ai 4 milioni di euro: una cifra per certi versi anche contenuta, visto quanto fatto vedere dal calciatore stesso in questi mesi in Serie A.

Il Napoli fiuta l’affare, consapevole anche del fatto che si tratta di un calciatore con un contratto in scadenza nel 2023: un fattore che potrebbe obbligare il Brighton a non tirare troppo la corda.

Dal Molde al Genoa: l’identikit dell’obiettivo del Napoli

Il giocatore – abile a giocare prettamente nella zona centrale della difesa – ha ben impressionato nella sua breve militanza al Genoa, nonostante la retrocessione in Serie B del club ligure.

Ostigard – nazionale norvegese, classe 1999 – è cresciuto nelle giovanili del Molde, dove ha collezionato la sua prima presenza nel mondo del professionismo.

Leo Skiri Ostigard al Genoa (Photo by Getty Images)

Il suo cartellino è poi passato al Brighton, dopo la parentesi in prestito con il Viking. Con il club inglese non ha mai avuto modo di mettersi in mostra: il difensore, infatti, è stato ceduto in prestito al St.Pauli, Coventry City, Stoke City e infine al Genoa. Con quest’ultimo, il difensore ha totalizzato 14 presenze in campionato.

Per quanto concerne la Nazionale, Ostigard ha giocato in tutte le selezioni minori, fino ad arrivare con la rappresentativa maggiore, con cui ha esordito il 25 marzo 2022 nell’amichevole vinta 2-0 contro la Slovacchia dell’ex Marek Hamsik. L’ex Molde, inoltre, ha giocato nell’ultima sfida della Norvegia contro la Serbia (0-1 per i Leoni) lo scorso 2 giugno.