Calciomercato Napoli: il Bari è pronto a strapparlo agli azzurri, la trattativa

Il Bari neopromosso in Serie B ha grandi progetti. La squadra pugliese, gestita da Luigi De Laurentiis, è riuscita a compiere il grande salto verso la seconda serie italiana al terzo tentativo, dominando stavolta senza grossi problemi il Gruppo C della Serie C.

I legami fra loro e il Napoli sono ovviamente molto stretti, dato l’appartenenza di entrambe le squadre alla famiglia De Laurentiis, e ciò potrebbe portare anche a possibili affari di mercato fra le due squadre.

Foto: Getty Images- Alessandro Zanoli

Bari, asse di mercato col Napoli: si punta Zanoli

Secondo quanto riporta La Repubblica, l’obiettivo del Bari fra le fila degli azzurri sembra essere il terzino Alessandro Zanoli. L’esterno classe 2000 ha avuto più spazio del previsto nel finale di stagione, quando l’infortunio di Di Lorenzo ha convinto Spalletti a puntare su di lui, facendolo scendere in campo fra i titolati per ben quattro partite consecutive.

Proprio Spalletti sembra essere l’ostacolo principale alla realizzazione dell’affare: sembra infatti che l’allenatore del Napoli apprezzi molto le doti del terzino ex Legnano e non si priverebbe volentieri del suo apporto. Ad agevolare il trasferimento, c’è la possibilità di concedere a Zanoli maggiore spazio facendolo giocare in Serie B.

La Repubblica, inoltre, segnala un altro grande obiettivo di mercato del Bari: si tratta di Cristian Volpato, giovane trequartista della Roma Primavera autore però già di un gol in Serie A.