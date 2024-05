Fiorentina in finale di Conference League, cosa cambia per il Napoli se i viola vincono

La Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo. Ecco cosa cambia per il Napoli in caso di successo dei toscani nella competizione europea.

Con la stagione che si avvia verso il termine, iniziano ad esserci le eventuali combinazioni per accedere alle varie competizioni europee. In Italia si guarda con attenzione l’evoluzione di Europa e Conference League, visto che gli eventuali successi di Roma, Atalanta o Fiorentina potrebbero incrementare le squadre italiane in Europa.

La situazione interessa particolarmente al Napoli, che si trova attualmente all’ottavo posto, ma che deve guardarsi le spalle dalle avversarie. La Fiorentina ha centrato l’accesso alla finale di Conference League, ed ecco cosa potrebbe accadere al Napoli in caso di successo dei Viola.

Fiorentina in finale di Conference: lo scenario per il Napoli in caso di successo dei Viola

La stagione del Napoli non è stata entusiasmante, ed ad evidenziare il pessimo rendimento degli azzurri è il serio rischio di non partecipare a nessuna competizione europea nella prossima stagione. Gli azzurri devono fare il loro meglio in queste ultime tre partite per centrare la qualificazione in Europa o Conference League. Il discorso potrebbe però dipendere anche dalle altre squadre impegnate ancora in Europa, ossia Roma, Atalanta e Fiorentina.

I toscani hanno centrato poco fa la qualificazione per la finale di Conference League, e ciò apre degli scenari anche per il Napoli. Difatti in caso di vittoria finale della Fiorentina, il Napoli potrebbe qualificarsi alla Conference League anche classificandosi al nono posto in Serie A. Qualora i Viola non dovessero alzare il trofeo europeo, al Napoli servirà per forza l’ottavo posto per partecipare alla minore competizione europea. Dunque il Napoli dovrà cercare di strappare la qualificazione con le proprie forze in questo finale di stagione, ma potrà contare anche eventualmente su un possibile aiuto della Fiorentina.

Per gli azzurri è comunque meglio centrare personalmente l’accesso alla Conference League, in modo da evitare di sperare in queste altre combinazioni. Ovviamente per il Napoli sarebbe fondamentale la qualificazione in una competizione europea, visto che porterebbe degli introiti dalla UEFA e maggior visibilità, seppur la competizione sia di poco rilievo. In casa Napoli c’è però chi spera di evitare questa competizione, che ruberebbe energie preziose per il campionato. Ovviamente ogni ragionamento lascia il tempo che trova, e solo il campo decreterà se il Napoli parteciperà a o meno ad una competizione europea, e ciò potrebbe dipendere anche dalla Fiorentina.