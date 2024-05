Dal Portogallo sicuri, super offerta per Gyokeres: la notizia riguarda anche il Napoli!

Novità dal Portogallo che riguarda il bomber dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres. Accostato di recente al Napoli, è chiamato a prendere una decisione importante per il suo futuro.

Il Napoli è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione. Con la cessione ormai sicura di Victor Osimhen, che negli ultimi giorni è finito al centro di un intreccio di mercato con il Chelsea, il presidente De Laurentiis e il suo staff devono dare il via ai casting per il prossimo numero 9 azzurro. I nomi caldi sono quelli di Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord, due profili giovani e prolifici, con costi pesanti di cartellino e ingaggio. L’ultimo profilo accostato agli ex campioni d’Italia è quello di Artem Dovbyk, molto più accessibile dei primi due, attualmente in forza al Girona, fresco di qualificazione alla prossima Champions League con il club spagnolo.

Tra gli attaccanti valutati nel corso delle scorse settimane c’è anche il bomber svedese Viktor Gyokeres. Il calciatore dello Sporting Lisbona è uno dei centravanti più ambiti d’Europa, e il Napoli ha mostrato particolare interesse nei confronti del classe ’98. Dal Portogallo arrivano importanti novità riguardo il futuro del numero 9.

Napoli, per Gyokeres lo Sporting è pronto a offrire un super rinnovo

Viktor Gyokeres ha guidato lo Sporting Lisbona alla conquista del ventesimo campionato della sua storia, con la bellezza di 41 gol in 47 presenze complessive in stagione, candidandosi come pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. Il venticinquenne di Stoccolma è al centro di diversi intrecci di mercato: ha catturato l’attenzione non solo del Napoli, ma anche di top team come il Liverpool, e in Italia piace tanto al Milan, alla ricerca di un nuovo attaccante l’ormai imminente trasferimento di Giroud al Los Angeles FC.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Consapevoli delle crescenti possibilità di perdere il proprio attaccante in vista della prossima stagione, i campioni di Portogallo sarebbero pronti a blindarlo con un rinnovo a cifre blu. Per trattenerlo nella capitale lusitana, lo Sporting Lisbona sarebbe disposto ad incrementare sensibilmente sia lo stipendio che la clausola rescissoria presenti nel contratto del calciatore, che ad oggi ammonta a 100 milioni di euro, con un prolungamento contrattuale fino al 2028. Tutto dipenderà dal futuro di Ruben Amorim, tecnico dei portoghesi al centro di numerose voci di mercato. La sua eventuale permanenza potrebbe incentivare Gyokeres a legarsi in maniera ancor più salda allo Sporting Lisbona.