Futuro Kvaratskhelia, buone notizie per il Napoli: c’è l’annuncio dalla Georgia

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora in bilico, con il rinnovo che tarda ad arrivare. Intanto arriva l’annuncio dalla Georgia sui piani futuri dell’esterno azzurro.

Al termine di questa stagione, in casa Napoli saranno effettuate diverse valutazioni sull’intera rosa. Nel corso di questa annata, hanno deluso tutti gli azzurri, compresi i top player da cui ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, soprattutto nelle difficoltà.

Tra i giocatori il cui futuro è incerto c’è anche Khvicha Kvaratskhelia, per cui si è rallentata anche la trattativa per il rinnovo del contratto. Intanto dalla Georgia arriva l’annuncio sul futuro dell’esterno, con il Napoli che può incassare delle buone notizie.

Futuro Kvaratskhelia, annuncio sul futuro dell’esterno: buone notizie per il Napoli

All’interno di questa stagione, per il Napoli non ci sono state delle note positive, ma solamente negative. Dopo la conquista dello scudetto nella passata stagione, per gli azzurri è arrivato un crollo verticale in questa stagione. Difatti il Napoli rischia addirittura di rimanere fuori da qualsiasi competizione europea per la prossima stagione, e ciò la dice lunga sull’annata dei partenopei. In estate ci sarà bisogno di una rifondazione, con tutta la rosa che rischia grosso.

Il futuro è incerto anche per Kvaratskhelia, che potrebbe cambiare squadra, ma anche rinnovare il proprio contratto con il Napoli, anche se i discorsi attualmente sono fermi. Sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia si è espresso il giornalista georgiano, Kahka Dgebuaze, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Qui in Georgia non sappiamo nulla delle trattative tra l’entourage del calciatore e il Napoli per il rinnovo. Spero rinnovi col Napoli, anche perché non mi risulta abbia avuto contatti concreti con altri club. So che il Barcellona lo vorrebbe, ma sono certo che lui resti a Napoli per l’anno venturo. PSG? Se giochi in Serie A e vuoi migliorare devi andare in Spagna o in Inghilterra, ma non in Francia”.

Dalla Georgia arrivano dunque notizie positive per il Napoli, visto che ci si auspica un rinnovo di Kvaratskhelia con gli azzurri. I media georgiani si aspettano che Kvara disputi anche la prossima stagione con la maglia del Napoli, per poi eventualmente trasferirsi in un top club nella stagione 2025/2026. Sono diversi i club che tengono d’occhio le prestazioni dell’esterno georgiano, con il Barcellona tra i più attivi. Ovviamente non ci sono ancora certezze sul futuro di Kvaratskhelia, che sarà discusso al termine di questa stagione. Sono però in aumento le quotazioni per la permanenza in azzurro anche in vista della prossima stagione del fuoriclasse georgiano.