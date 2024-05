Maledizione Kim Min-Jae, succede appena entrato in campo in Real Madrid-Bayern Monaco

L’ex difensore del Napoli, Kim Min-Jae, è stato eliminato insieme al suo Bayern Monaco nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Cosa è successo dopo l’ingresso del coreano.

La scorsa estate, il Napoli ha ceduto Kim Min-Jae al Bayern Monaco, senza poi rimpiazzarlo con un sostituto adeguato. I risultati si son visti poi nel corso di questa stagione, con gli azzurri che hanno avuto una fase difensiva molto carente e fragile.

Lo stesso si può dire per Kim, che non ha vissuto una stagione felice con la maglia del club bavarese. A sancire la stagione negativa del difensore coreano è l’eliminazione dalla Champions League arrivata questa sera.

Stagione horror di Kim Min-Jae, il Bayern Monaco crolla con il Real Madrid dopo il suo ingresso

A Napoli ci sono ancora molti rimpianti per l’addio di Kim Min-Jae, che la scorsa stagione è stato il miglior difensore della Serie A. Tuttora i tifosi azzurri vorrebbero avere in rosa il difensore coreano, e chissà se anche Kim sta pensando che forse era meglio restare al Napoli. La prima stagione del difensore al Bayern Monaco è stata tutt’altro che felice, ed un’altra nota negativa è arrivata questa sera.

Kim Min-Jae non è partito tra i titolari nel match di questa sera tra Real Madrid e Bayern Monaco, visti gli errori gravi commessi nella gara d’andata. Il club bavarese ha retto l’onda d’urto degli attacchi madrileni per 3/4 di gara, salvo poi crollare nel finale. I baveresi si sono sciolti nell’ultimo quarto di gara, dopo l’ingresso di Kim Min-Jae in campo. Il difensore coreano è stato schierato da Tuchel per rinforzare il reparto per difensore lo 0-1, ma invece la squadra è crollata. Il Bayern Monaco ha iniziato a perdere la sua solidità minuto dopo minuto, con Kim che non è riuscito a registrarsi alla perfezione con i compagni di reparto. Alla fine della fiera, i bavaresi hanno perso tutta la loro compattezza dopo l’ingresso del difensore coreano, e ciò è costato l’accesso alla finale di Champions League.

Difatti il Real Madrid ha sfruttato le titubanze difensive del club bavarese, infilando un 1-2 decisivo nel giro di pochi minuti, che è valso ai Blancos l’ennesimo accesso alla finale della maggior competizione europea. Si chiude dunque nel peggiore dei modi la prima esperienza in Champions League di Kim col Bayern Monaco, che dopo la delusione rimediata col Napoli, è costretto ad un’altra delusione anche con i bavaresi.