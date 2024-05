Pilastro del Napoli di Sarri, firma a un passo: colpo di mercato

Il Napoli guarda al futuro, ma anche alcuni suoi ex giocatori. Un ex azzurro del Napoli di Sarri ha preso una decisione definitiva per il futuro della propria carriera.

In casa Napoli si attende soltanto la fine della stagione per tirare definitivamente le somme e tracciare il bilancio di questa annata disastrosa. Gli azzurri hanno deluso su tutta la linea questa stagione, e già dalla prossima annata si dovrà cambiare decisamente registro.

Per questo motivo è già partita la programma in vista del mercato estivo e non solo, in modo da non farsi trovare impreparati. Intanto anche uno dei pilastri del Napoli di Sarri ha riflettuto sul proprio futuro, con la decisione definitiva arrivata in giornata.

L’ex Napoli guarda al futuro: arrivata la decisione definitiva in vista della prossima stagione

Con l’imminente termine della stagione 2023/2024, è tempo di volgere lo sguardo verso la prossima stagione sia per i club che per i giocatori. Difatti le dirigenze sono già al lavoro in vista della prossima stagione, mentre i giocatori svincolati o in scadenza di contratto sono in procinto di scegliere il loro prossimo club. In queste ore si è verificato un filo diretto tra il Napoli ed un ex pilastro degli azzurri guidati da Maurizio Sarri, visto che sia il club che il giocatore sono proiettati verso le scelte per il futuro.

A Napoli si attendono decisioni circa il prossimo allenatore, ma anche sul futuro di alcuni azzurri ed eventuali colpi di mercato. In giornata invece è arrivata la decisione dell’ex azzurro sul proprio futuro. Come riporta Globe Esporte, l’ex centrocampista del Napoli, Allan, lascerà l’Al-Wahda per ritornare in Brasile, dove vestirà la maglia del Botafogo. Il centrocampista è dunque pronto al ritorno in patria, con i termini del contratto già concordati con il club brasiliano. Dunque Allan è ormai ad un passo dal Botafogo, con l’affare praticamente già chiuso in attesa dell’ufficialità. Il tutto sarà ufficializzato il prossimo 1 luglio, quando scadrà il contratto di Allan con il club arabo.

L’ex centrocampista del Napoli, di cui è stato un pilastro negli anni di Maurizio Sarri, ha preso la scelta definitiva per il futuro della propria carriera. Oltre ad Allan, anche altri ex Napoli sono attesi da un’estate rovente, visto che dovranno sciogliere le riserve sul proprio futuro. Tra questi c’è anche Jorginho, che continua ancora ad essere corteggiato dai club di Serie A. In casa Napoli si guarda al futuro imminente, ma un giorno uno degli ex azzurri potrebbe ritornare a Napoli in altre vesti rispetto a quelle di giocatore.