Mourinho avrebbe voluto un giocatore del Napoli: rivelazione in diretta!

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo; gli azzurri hanno ufficializzato i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera e hanno riscattato anche Anguissa dal Fulham.

Carmine Martino, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare proprio questa sessione di mercato azzurro. Martino ha rivelato anche un retroscena relativo ad uno dei giocatori che meglio hanno fatto in maglia azzurra nell’ultima stagione.

Juan Jesus Napoli Retroscena (Getty Images)

Si tratta di Juan Jesus, difensore centrale arrivato a parametro zero che è stato fondamentale durante l’assenza di Koulibaly a causa della Coppa d’Africa. Sul centrale brasiliano, infatti, non c’erano solo gli azzurri, ma anche un’altra big di Serie A.

Di seguito le parole del giornalista:

“Il Napoli sta lavorando sul mercato, ma per esempio, Osimhen è uno di quei calciatori che vedrei bene in Premier League, più che in Bundesliga. Riguardo gli acquisti, bisogna fidarsi del club. Quando arrivò Juan Jesus, per esempio, lo criticavano tutti eppure è stato uno di quei giocatori rimpianti da Josè Mourinho alla Roma, l’avrebbe voluto in giallorosso”.

Luis Alberto della Lazio in cambio di Zielinski? “Sono due calciatori molto importanti, in Spagna non riescono a spiegarsi come mai il calciatore della Lazio e Fabian Ruiz del Napoli, non vengono convocati dal Ct Luis Enrique, è qualcosa di incredibile, anche perché parliamo di due calciatori di grandissimo livello. Tra i due vorrei ricordare che Zielinski gioca con entrambi i piedi, a differenza dello spagnolo. Con questo ho detto tutto”.