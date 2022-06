Mathias Olivera: lo ha fatto il Getafe in queste ore, i dettagli

Adesso c’è anche l’ufficialità da parte del Getafe: Mathias Olivera è un giocatore del Napoli. Nessun dubbio circa l’affare, soprattutto dopo l’annuncio ufficiale del club azzurro arrivato dopo la firma sul contratto e il relativo comunicato.

Un mero passaggio burocratico che il club spagnolo ha espletato in mattinata con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, che recita:

“Mathías Olivera non è più un nostro giocatore dopo l’accordo tra Napoli e Getafe Club de Fútbol per il suo trasferimento.

C’è l’accordo tra le due società per il laterale sinistro. Mathías Olivera nelle quattro stagioni in cui ha vestito la maglia del Getafe, ha segnato 111 partite ufficiali e due gol; oltre a debuttare con la selezione del suo Paese, l’Uruguay. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova fase professionale e lo ringraziamo per l’impegno, la dedizione e lo sforzo che ha sempre dimostrato nei confronti di questo club”.

Il calciatore, che ha firmato un contratto di cinque anni, si è trasferito in maglia azzurra con un affare impostato sul titolo definitivo dal valore di 15 milioni di euro circa.