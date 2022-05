Ultime mercato Napoli: spunta la priorità degli azzurri, costa 15 milioni

Non è ancora iniziato ufficialmente il mercato, ma il Napoli con le ultime mosse sembra essere entrato già nel vivo con largo anticipo.

Tra i nomi monitorati dal club azzurro per l’attacco c’è Gerard Deulofeu. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che, ai microfoni di Sportitalia, definisce l’attaccante dell’Udinese “una vera priorità per il club di De Laurentiis“. Per l’ex Barcellona, la società friulana chiede 15 milioni di euro. Le mosse di mercato del Napoli, però, dipenderanno da quello che sarà il futuro di calciatore come Koulibaly e Mertens.

Per entrambi, come è ormai ben noto e spiegato dallo stesso patron azzurro, la situazione è legata alle trattative per i rinnovi contrattuali, con le annesse difficoltà del caso.

Gerard Deulofeu (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Calciomercato Napoli: le ultime sulla porta

La porta del Napoli rimane ancora un’incognita in vista della prossima stagione, con le situazioni di Ospina e Meret non ancora definite. Il portiere colombiano, con il contratto in scadenza il 30 giugno, stando a quanto riferito oggi dal Presidente De Laurentiis nel corso della conferenza stampa, si è preso qualche giorno per decidere il proprio futuro e valutare l’offerta di rinnovo proposta dal Napoli.

Diversa la situazione per Meret, ancora legato contrattualmente agli azzurri, ma con la ferma decisione, ormai più volte dichiarata dal suo agente, di non proseguire l’avventura all’ombra del Vesuvio senza avere la certezza di essere titolare.

Alex Meret – Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il Napoli non si farà trovare impreparato, e sta già monitorando da tempo diverse situazioni in base agli sviluppi delle trattative legate ai due portieri azzurri.

Secondo quanto svelato dallo stesso giornalista, resta un’ipotesi accreditata quella che porta a Guglielmo Vicario, che resta un’opzione anche per la Lazio nel caso non andasse in porto l’operazione Carnesecchi. Una conferma, dunque, sull’interesse del club azzurro per l’estremo difensore dell’Empoli.