LIVE – De Laurentiis: “Andremo a Castel di Snagro per altri nove anni. Ho rifiutato una tournée in Sud America”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro, che si terrà tra il 23 luglio e il 6 agosto dopo quello di Dimaro.

Presenti anche Luciano Spalletti, il Presidente Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Di seguito le dichiarazioni di De Laurentiis.

Conferenza De Laurentiis

“Sarà il terzo anno che andremo a Castel di Sangro. Abbiamo un accordo per andare lì 12 anni, quindi restano altri nove. Molti si chiederanno perché De Laurentiis non cerca scorribande intercontinentali? Ieri, Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per un milione e centomila dollari, ma ho rifiutato perché il periodo del ritiro è sacro per gettare le basi solide per il resto della stagione.

Inoltre, quest’anno sarà strano, ci sarà lo stop per il Mondiale a novembre e dicembre e sto cercando di convincere altre squadre di Serie A di andare a confrontarci in un altro paese in quel periodo, un paese buono per clima e che abbia le strutture giuste. L’Italia non può fermarsi, senza Mondiale dobbiamo far parlare di noi. Daremo l’opportunità a voi giornalisti di seguirci in questo torneo prenatalizio.

Io non voglio andare fuori durante il ritiro, perché non voglio distrarre i miei sul mercato. Poi, non voglio costringere l’allenatore e i miei giocatori a fare voi transoceanici, fusi orari ecc. che diventano pesanti fino alla preparazione. Se uno deve scommettere su una preparazione psicofisica corretta bisogna lavorarci senza avere dei ritardi.

Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto e in questo periodo faremo almeno 3/4 amichevoli con club europei. Preferiamo pagare noi per farli venire da noi. Ci avevano offerto soldi per andare a Londra, ma noi a Castel di Sangro abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Non è stato Gravina a portarmi a Castel di Sangro, ma fu il sindaco di Roccaraso quando la Primavera andava in ritiro in Trentino. Feci un accordo con il sindaco di Roccaraso, ma mi dissero di sentire il presidente della Regione Abruzzo. Mi misi in macchina per andare a vedere Castel di Sangro: rimasi soddisfatto. Poi mi vidi con il presidente Marsilio e facemmo tutto subito.

Con Gravina c’è una contrapposizione giuridica per la questione Bari, vedremo come andrà. A Gravina contesto il fatto di non avere mai preso una posizione per paura di perdere voti. Non ha mai voluto cambiare la Legge 91, ha parlato solo di playoff e playout. Le Federazioni non hanno la capacità di innovare.

La prima volta sono rimasto sorpreso, per questo ho fatto un contratto di 12 anni. Adesso però tocca alle autorità locali di promuovere l’Abruzzo: si devono sfruttare i followers del Napoli per far venire gente dall’America e dalla Cina. È l’occasione giusta per costruire nuove strutture, come a Roccaraso che ha le strutture più famose d’Italia, ma sono le stesse da anni.

Noi siamo l’unica squadra italiana ad andare in Europa da 13 anni. I nostri giocatori sanno come si gioca fuori. Quest’anno poi verrà interrotto il campionato per una cavolata che ha voluto Blatter, ma potrebbe esserci un vantaggio nello svantaggio. Potremo preparare al meglio il mercato di gennaio, che sarà il momento giusto per misurare la febbre, per verificare le scelte fatte fino a quel momento. Io non sono uno da mercato di riparazione, ma spesso ho dovuto cedere e sono intervenuto. Questa pausa ci permetterà di fare ragionamenti importanti.