Si allontana il Real Madrid per Fabian? È fatta per il centrocampista

Il Real Madrid è vicinissimo a firmare Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i Blancos sarebbero a un passo dall’assicurarsi le prestazioni del francese classe 2000.

Il 22enne costerà tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Corteggiato a lungo da Liverpool, ma soprattutto PSG, è risultata decisiva la volontà del calciatore, che voleva a tutti i costi vestire la camiseta blanca dei campioni d’Europa. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, viene da due stagioni da titolarissimo al Monaco

Tutto ciò ha però delle ramificazioni sul mercato del resto dei top club europei, a partire da chi Tchouameni lo voleva comprare, arrivando al Napoli.

Napoli, Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Real Madrid era infatti tra le pretendenti principali per Fabian Ruiz, visto anche il rapporto tra mister Ancelotti e il centrocampista spagnolo durante la permanenza dell’allenatore all’ombra del Vesuvio.

Una strada percorribile in meno per il presidente De Laurentiis, che potrebbe cedere Fabian in quest’estate se non ci sarà accordo sul rinnovo. Non solo per la necessità di fare cassa per finanziare il mercato, ma soprattutto vista la scadenza del contratto dello spagnolo nel 2023. Nel caso non venga ceduto sarà quindi autorizzato a cercarsi una nuova squadra da febbraio prossimo.