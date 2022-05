Nel corso della lunga conferenza odierna per presentare il ritiro a Castel Di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sulle ultime di mercato in casa azzurra.

In particolare, la questione rinnovi sta tenendo banco e diversi sono i calciatori importanti alle prese con un accordo da prolungare. Se per Koulibaly e Mertens il patron ha reso subito chiara la situazione, su Ospina e Fabian – il primo in scadenza il 30 giugno, l’altro nel 2023 – ha rivelato che si aspetta un feedback da parte loro e dei relativi entourage. Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo, la sensazione è che il centrocampista ex Betis possa finire sul mercato.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a tal proposito:

Rinnovi Ospina e Fabian? Ospina ha il contratto scaduto, l’ho incontrato, gli ho parlato chiaro e lui è partito. Mercoledì scorso l’ho chiamato per avere una risposta, ma è in nazionale. Su Fabian, ho incontrato prima lui e poi i procuratori, che mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni. I 15 giorni non sono ancora passati. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori“.